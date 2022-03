L’opposition à Lévis réclame plus de transparence et une nouvelle Charte

La Ville de Lévis a encore du chemin à faire en matière de transparence selon le seul conseiller d’opposition, Serge Bonin, qui réclame une révision de la Charte de la Ville, inchangée depuis les fusions il y a vingt ans.

Le conseiller de Saint-Étienne Serge Bonin a convoqué la presse, mercredi matin, pour souligner les 100 premiers jours de la formation de son cabinet d’opposition, une première en 13 ans à Lévis.

Depuis son élection, le seul élu du parti Repensons Lévis dit avoir généralement une bonne écoute de l’administration Lehouillier pour ses propositions « constructives » mais les frictions sont parfois inévitables.

«C’est sûr qu’on a un rôle d’opposition... Il y a une volonté de collaborer mais sur certains points, c’est normal qu’on heurte un peu, qu’on surprenne et qu’on aille voir à des endroits où ils ne souhaiteraient pas qu’on aille voir. À certains égards, oui, on peut déranger parfois mais ça se fait toujours dans le respect. Ce n’est jamais personnel», a-t-il souligné.

«J’espère que ça va rester dans la cordialité, dans le respect. Je ne peux pas vous dire que c’est parfait. La situation est particulière : ça fait quand même 13 ans qu’il n’y a pas eu d’opposition officielle. Un parti avec un cabinet qui fait des recherches, qui essaie de voir comment la Ville fonctionne et qui pose des questions sur les façons de faire, forcément, ça soulève quelques inconforts mais on apprend à vivre avec ça», a ajouté M. Bonin.

La Ville «peut faire mieux»

En matière de transparence, M. Bonin estime que la Ville de Lévis est sur la bonne voie mais qu’elle peut «faire mieux», notamment en ce qui concerne l’accès à l’information. «Parfois, la collaboration est facile et fluide, parfois elle pourrait grandement s’améliorer.»

Ce dernier a soumis plusieurs propositions à la Ville. Il prône des séances plénières « accessibles au public », comme on le voit ailleurs, dans d’autres municipalités. Il réclame aussi un mode hybride (en ligne et en présentiel) permanent pour la période de questions du public, lors des séances du conseil municipal. L’administration Lehouillier y travaille, a-t-il salué.

Serge Bonin aimerait également pouvoir déposer des avis de proposition lors des séances publiques, comme on le voit ailleurs. Les règles actuelles ne le permettent pas.

Présidence du conseil

Il aimerait aussi que le maire, Gilles Lehouillier, cesse de présider lui-même les séances du conseil, mais la Charte de la Ville, qui n’a pas été modifiée depuis 2002, ne le permet pas. Plusieurs changements proposés doivent inévitablement passer par une révision de la Charte d’ailleurs.

«On en a déjà parlé lui et moi. Il y a quelque chose d’inconfortable dans la situation générale dans le sens que c’est lui qui doit octroyer les droits de parole et il a les droits de réplique. Il ne peut pas arbitrer puis en même temps faire partie du débat. C’est une réalité qui a été réglée dans d’autres villes par une présidence qui est neutre», fait valoir M. Bonin.

Le maire serait loin d’être fermé à l’idée, selon M. Bonin. Mais l’administration ne semble pas vouloir rouvrir la Charte, selon ce qu’il en comprend. «Là, on nous dit que la Charte de la Ville, elle est comme ça et qu’on ne peut pas la changer. Moi, je me dis qu’après vingt ans, peut-être qu’on pourrait songer à la moderniser.»

Le conseiller de Saint-Étienne a également encensé le travail des membres de son équipe, mercredi, et a annoncé la mise en ligne d’un nouveau site web : https://sergebonin.com

