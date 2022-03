L’OSM retire le pianiste russe Alexander Malofeev

L’Orchestre symphonique de Montréal a choisi de retirer le pianiste russe Alexander Malofeev des concerts Michael Tilson Thomas : monumental à l’affiche à la Maison Symphonique.

Le jeune musicien de 20 ans, originaire de Moscou, était l’invité de l’OSM pour ce programme qui mettait en vedette des œuvres de Grieg, Prokofiev et Schubert.

Alexander Malofeev n’a pas été remplacé pour le premier concert qui avait lieu hier soir et il ne le sera pas pour les autres présentés ce soir et dimanche. Le Concerto no 3 en do majeur de Prokofiev a été remplacé par l’Ouverture tragique de Brahms.

L’OSM estime qu’il serait inapproprié d’accueillir ce musicien dans le contexte actuel.

«J’étais si heureux de travailler pour la première fois avec l’extraordinaire jeune pianiste Alexander Malofeev à Montréal. Il est regrettable que les situations politiques aient rendu cela impossible. Ce sera une joie de collaborer avec lui dans un avenir rapproché», a déclaré le chef d’orchestre américain Michael Tilson Thomas, dans un communiqué de presse émis par l’OSM.

L’OSM souligne l’importance de maintenir ses relations avec des artistes, quelle que soit leur nationalité, qui portent des messages de paix et d’espoir, et souhaite pouvoir accueillir cet artiste d’exception lorsque le contexte sera favorable.

L’ensemble montréalais a pris la décision d’effectuer un don en soutien à la communauté ukrainienne. L’OSM invite le public à faire de même auprès d’un organisme reconnu tel que la Croix rouge ou l’UNICEF.

