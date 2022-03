Moderna a toujours l’œil sur le Québec

Le Québec est toujours dans la course pour avoir l’usine du géant pharmaceutique Moderna, a assuré le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, lundi matin.

• À lire aussi: Vaccin: Moderna cogne à la porte de l’État québécois

« J’ai parlé au PDG la semaine dernière. On est en discussion pour finaliser l’accord. On est toujours en discussion. Je pense que le Québec est en bonne position aussi », a indiqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, en marge d’une annonce.

Samedi, Le Journal soulignait que le géant pharmaceutique Moderna vient de s’inscrire comme lobbyiste pour obtenir des fonds publics de l’État québécois, même si elle n’a pas encore décidé si elle allait bâtir son usine ici.

« La décision quant à l’emplacement d’une telle installation dépend de nombreux facteurs », avait déclaré au Journal Patrica Gautier, présidente de Moderna Canada.

« L’usine de biofabrication que nous voulons construire est un projet très complexe, comportant de multiples composantes clés qui doivent être prises en compte en parallèle et dont l’intégration prend du temps », avait-elle ajouté.

« Se préparer pour l’avenir »

Or, lundi, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dans le gouvernement Trudeau a rappelé que même si la pandémie paraissait s’éloigner de nos vies, l’objectif d’avoir une usine de fabrication de vaccins de Moderna restait très important.

« Oui, la COVID-19 semble être dernière nous, mais l’idée derrière ça, c’était de se préparer pour l’avenir », a expliqué lors d’un entretien au Journal François-

Philippe Champagne.

Vendredi dernier, le bureau du premier ministre François Legault a indiqué ne pas avoir eu de rencontre encore avec Moderna à ce propos.

En décembre dernier, Le Journal avait écrit que le Québec faisait des pieds et des mains pour avoir l’usine ici plutôt qu’en sol ontarien.

Des villes comme Montréal, Laval, Québec et Sherbrooke espèrent obtenir la future usine de fabrication, qui pourrait représenter un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars dans leur cour.