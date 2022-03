Panique à bord d’un vol d’Air Canada

Plusieurs passagers d’un vol d’Air Canada reliant Punta Cana à Montréal ont eu la peur de leur vie mardi après avoir reçu d’étranges photos.

• À lire aussi: Six ostrogoths mis à l'amende par Transports Canada

Tout a commencé lorsque des vacanciers ont reçu des photos de bombe via AirDrop, ce système qui permet le partage d’images entre des appareils d’Apple.

GRACIEUSETÉ

Ils se sont alors retrouvés coincés à bord de l’appareil pendant au moins deux heures sans savoir ce qui se passait.

La rumeur des images menaçantes a tout de même commencé à se propager entre les passagers, selon ce que certains ont raconté à TVA Nouvelles.

GRACIEUSETÉ

GRACIEUSETÉ

«Pendant la première demi-heure, mon fils et moi étions certains de mourir. On tremblait, on voulait juste sortir. On se contrôlait pour ne pas faire de crise de panique», a confié une vacancière.

«Dans l’avion, on est impuissant. On nous demande de rester assis. C’était assez stressant (...) C’était difficile de garder son calme», a ajouté une autre.

Selon ces témoins, une passagère aurait été interceptée par la sécurité de l’aéroport.

«Menace à la sécurité»

«Il y a eu en effet une menace à la sécurité sur le vol AC1297 faisant la liaison Punta Cana-Montréal hier. Par excès de prudence, les passagers et les bagages ont été débarqués et ont repassé la sécurité. Après enquête, nous avons conclu qu’il s’agissait d’une menace non crédible», a fait savoir Air Canada mercredi.

«Le vol a été annulé en raison des délais que cet incident a occasionnés, notamment parce que l’équipage avait dépassé le temps de service permis par la loi. Les passagers concernés ont déjà quitté Punta Cana et sont déjà en route vers Montréal.»

Ce vol de retour devrait atterrir en milieu d’après-midi à Montréal.