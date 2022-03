Pas d’appel du jugement exonérant Sue Montgomery

La Commission municipale du Québec a confirmé, mercredi, qu’elle ne fera pas appel de la décision de la Cour supérieure qui avait exonéré l’ancienne mairesse d’arrondissement Sue Montgomery de manquements éthiques.

«Madame Montgomery n’ayant pas été réélue le 7 novembre dernier, toute décision dans cette affaire est devenue théorique», a fait valoir la CMQ pour justifier sa décision.

En janvier dernier, la cour avait cassé deux décisions de la CMQ qui condamnait l’ex-mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Ces décisions concernaient une citation en déontologie et 11 manquements au code d’éthique.

De plus, la Commission a noté que la question de la «fragilité» de sa cause, comme l’avait déploré la Cour supérieure, a été corrigée avec l’entrée en vigueur de la Loi 49 qui a notamment mis à jour la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Élue sous la bannière de Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, Sue Montgomery a été expulsée du parti quand elle a refusé de congédier sa directrice de cabinet, après qu’un rapport l’accusait de harcèlement envers deux employés de la Ville.

En février 2020, une plainte avait alors été déposée par le contrôleur général de la Ville, Me Alain Bond, contre Mme Montgomery auprès de la CMQ.

Mme Montgomery avait tenté de se faire réélire l’automne dernier à la tête de son propre parti, mais l’arrondissement a finalement été remporté par Projet Montréal.

