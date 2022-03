Prix record de l'essence: les temps sont difficiles pour l'industrie du taxi

Le prix record de l'essence fait très mal à l'industrie du taxi. À 1,92 $ le litre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les compagnies ont beaucoup de difficulté à garder la tête hors de l'eau et voient certains de leurs véhicules rouler à perte.

«Notre dépense principale dans le taxi, c'est vraiment l'essence. On a fait un saut et on est découragé. Depuis la nouvelle loi 17, on dirait que tout nous tombe toujours dessus: il y a eu la pandémie, la perte d'employés. Là, on n'est plus capable de mettre un employé sur un taxi, il n'est pas rentable selon moi. Si nous, on conduit nous-mêmes notre taxi, on va peut-être réussir à se sortir un salaire, mais présentement, je pense qu'on fait rouler les taxis à perte», a affirmé Roger Bérubé, président de Taxi Diamond dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

«Je dirais qu'on se promène quasiment pour rien. Il n'y a pas d'argent à faire ce temps-ci. C'est des pertes, des pertes. On trouve ça très malheureux. Et ça ne nous aide pas à embaucher du monde», a renchéri le président de Taxis Unis de Chicoutimi, Hugo Lapointe.

Malgré la flambée du prix du carburant, les entreprises n'ont pas le droit d'augmenter leur tarif. C'est la Commission des transports du Québec qui décide des prix.

«Si j'étais une épicerie, je pourrais dire: j'augmente le prix de mon aliment. Mais là, vu que c'est géré par le gouvernement, il faut que j'attende que lui décide de m'augmenter. Et ça n'a pas été augmenté depuis plusieurs années», a expliqué Roger Bérubé.

La propriétaire de Taxi 2151 dans l'arrondissement de La Baie, Carole Dallaire, est d'avis que la méthode utilisée pour établir les tarifs des taxis est «désuète».

«C'est inconcevable dans notre tête. Nos tarifs n'ont pas bougé depuis 2018... Il y a trop un recul avec les années. En 10 ans, on a eu 7,61 %. Deux augmentations: une fois 5 % et une autre fois 2,5 %. C'est bien en deçà du coût de la vie», a dénoncé Carole Dallaire.

Ce qui donne un peu d'espoir aux propriétaires et chauffeurs de taxi, c'est que des audiences à ce sujet sont prévues à la fin du mois de mars. Les entreprises estiment qu'un retard d'au moins 20 % est à rattraper.

Malgré tout, l'industrie réclame des changements et l'aide du gouvernement, surtout avec un prix de l'essence qui risque encore de grimper.

«On parle de 2,50 $ le litre. Est-ce que ça va arrêter? [...] À 2,50 le litre, il y en a qui vont tomber. Ils ne pourront pas continuer, c'est certain. Il va falloir que le gouvernement pallie à ça en enlevant des taxes, en donnant des exemptions sur le carburant», a affirmé Mme Dallaire.

«C'est quoi l'avenir du taxi présentement? Est-ce qu'il a encore un avenir dans le milieu du taxi?» s'est questionné Roger Bérubé.

Les propriétaires cherchent des solutions pour survivre. Le virage électrique est déjà entamé par certains. Reste à voir si ce sera suffisant.