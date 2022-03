Problèmes d'approvisionnement: les manufacturiers ont perdu plus de 8 milliards $

Les manufacturiers du Québec auraient perdu des ventes de plus de 8,3 milliards $ en raison des perturbations des chaînes d’approvisionnement, selon un sondage mené par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ).

Les résultats du sondage dévoilé mercredi montrent que 90 % des manufacturiers québécois ont déclaré subir des perturbations liées à leur chaîne d'approvisionnement, dont 60 % qui les qualifient de majeures ou de sévères.

«Depuis deux ans, les manufacturiers sont continuellement frappés par de nouvelles perturbations dans leurs chaînes d'approvisionnement. Les grèves au Port de Montréal, les inondations en Colombie-Britannique, le blocus ferroviaire, la situation avec les camionneurs et, bien sûr, la pandémie, ne sont que quelques exemples qui ont compliqué l'accès aux produits», a rappelé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Mme Proulx croit que la situation «n’est pas près de se résorber» alors que les entreprises «font des pieds et des mains pour trouver les composantes et les biens dont elles ont besoin».

Les principaux obstacles dans la chaîne d'approvisionnement auxquels sont confrontés les manufacturiers sont les problèmes de production en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de l'absentéisme (pour 60 % des répondants), la hausse des coûts de transport (46 %) et l’accès aux composants critiques provenant de fournisseurs étrangers (41 %).

Le coup de sonde révèle également que 80 % des manufacturiers confrontés à des problèmes de chaîne d'approvisionnement ont été contraints de retarder l'exécution des commandes des clients et d'augmenter les prix.

Aussi, 90 % des répondants sont d'avis que la disponibilité de la main-d'œuvre «représente un défi pour augmenter leur production» au Canada.

Pour atténuer ces impacts, MEQ demande notamment aux gouvernements d’augmenter le nombre d'immigrants économiques et de travailleurs étrangers temporaires, de mettre en place des mesures fiscales fortes et des programmes de subventions pour aider les entreprises en matière d'automatisation et de robotisation. Mais aussi d’investir dans les infrastructures qui facilitent le commerce et le développement industriel.

«Si nous voulons fabriquer plus de produits au Québec, il faut mettre en place des mesures spécifiques au secteur manufacturier pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et s'assurer que nos chaînes d'approvisionnement soient plus résilientes et efficaces», a ajouté Mme Proulx.

Le sondage a été mené auprès de 300 manufacturiers québécois du 8 au 28 février 2022.