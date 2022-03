Samian a raison d'être outré

Il y a de ces controverses dont on ne comprend ni la logique ni même le bien-fondé. Il en va ainsi du conflit très médiatisé entre le rappeur Samian et le Festival international de la chanson de Granby (FICG).

La cause étant la demande des organisateurs du FICG faite à Samian de présenter son spectacle entièrement ou très majoritairement en français. Sa réaction outrée est pourtant tout à fait compréhensible.

Il est vrai que la vocation du FICG est de promouvoir la chanson de langue française. Il n’en reste pas moins que le dernier CD de Samian – Nikamo – est chanté à 100 % en langue anishinabée. Rien de caché là-dedans.

Artiste renommé, sa dernière œuvre témoigne en fait de son très long travail de redécouverte du côté algonquin de son héritage familial. La langue anishinabée, qu’il doit apprivoiser puisque sa première langue est le français, en est bien évidemment partie intégrante.

Face au refus du FICG de le laisser performer entièrement en anishinabé, Samian a pointé ce qu’il voit comme étant la manifestation d’une mentalité coloniale. Sur cette question majeure, il est difficile toutefois de savoir la véritable motivation du FICG.

Est-ce vraiment un réflexe colonialiste ? Ou est-ce carrément un manque de jugement ? Ou encore, une incapacité à penser en dehors de la boîte de sa propre vocation ? Question de s’adapter au besoin légitime des nations autochtones, marginalisées depuis des siècles, de se savoir plus visibles et plus audibles.

Seule certitude

Je n’ai pas la réponse. La seule certitude est que cette controverse est d’une tristesse infinie. Si seulement elle pouvait servir tout au moins à ouvrir de nouveaux canaux de communication entre le FICG et les artistes d’ici dont le choix est de chanter ou de jouer dans une langue autochtone.

Car sur le fond des choses, Samian met le doigt sur une réalité indéniable. Les langues autochtones, affirme-t-il, ne sont ni étrangères au Québec ni menaçantes pour le français. Bien au contraire, serait-on même tenté d’ajouter.

Le préambule même de la Charte de la langue française (loi 101) le stipule sans équivoque : « L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue et culture d’origine. »

Comme il se doit, la loi 101 ne s’avance pas pour autant dans des eaux troubles à savoir si ce principe fondamental dépend ou non des origines ou de la langue maternelle des personnes qui s’en réclament. Ce principe n’a bien entendu pas à en dépendre.

Que la langue maternelle de Samian soit ou non l’anishinabé, sa quête existentielle visant à retrouver ses racines algonquines lui appartient. Point.

Et cette fierté...

Dans ce vaste monde, toutes origines confondues, tout plein de gens partent à la recherche d’une langue oubliée ou effacée, par toutes sortes de circonstances politiques et historiques, d’une partie de leur ascendance.

Ce travail – car cela en est bien un – exige des tonnes d’amour, de patience, d’efforts et de fierté. Eh oui, de fierté. Ce fameux mot qui, ces temps-ci, nous est servi au Québec à la moindre occasion.

S’il existe un peuple qui, depuis longtemps, est capable de prendre la pleine mesure de la tâche herculéenne que représente la défense d’une langue et d’une culture menacées, c’est bien le peuple du Québec. Ici aussi, toutes origines confondues.

Samian dit souvent qu’il cherche surtout à construire des ponts entre la culture de langue française et les cultures autochtones. L’objectif est magnifique.

Or, chaque pont nécessite qu’il y ait deux rives à unir l’une à l’autre sans les dénaturer chacune. Un pont est une voie de passage, une voie de rencontre, et non pas un rouleau compresseur.

Encore faudrait-il que le FICG s’y ouvre. Ses organisateurs en sont sûrement capables. La réconciliation est à portée de main. S’agit seulement de la vouloir.