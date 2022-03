Souvenirs de guerre

Photo courtoisie

Jean-René Décary, membre de la Légion royale canadienne, militaire qui a participé à la Guerre de Corée dans les années 1950, et membre de La Confrérie des Amis du Québec, a invité récemment trois militaires retraités et fiers résidents du Sélection Retraite Saint-Augustin à un souper à la salle de réception de la Légion. Inutile de vous préciser que l’actuel conflit en Ukraine a alimenté la conversation. Sur la photo, de gauche à droite : le major Michel Chagnon, chirurgien militaire, a participé à la guerre du Golfe en 1991 avec l’équipe médicale américaine sur le navire-hôpital USNS Mercy, un des plus gros navires-hôpitaux du monde (1200 militaires en soins de santé, ses 12 salles d’opération et ses 1000 lits) ; le lieutenant Yvan Morrissette, « Flying Officer » pour la Royal Air Force canadienne (il est aussi, à 83 ans, camelot du Journal de Québec au Sélection retraite de Saint-Augustin) ; Jean-René Décary et le sergent Robert Rouleau, membre des troupes de musique de la Marine royale canadienne. Mes salutations messieurs.

Un appui à nos vétérans

Photo courtoisie

La filiale 265 de Québec de la Légion royale canadienne (LRC) vient en aide aux vétérans qui en font la demande. Cette aide peut se faire sous forme individuelle ou de groupe. C’est le cas de l’organisme « Soigner nos braves par la mouche Canada » qui a pour mission de fournir de l’aide spécifique pour la guérison et la réadaptation physique et psychologique à des membres actifs et retraités des Forces armées canadiennes, aux membres de la Gendarmerie royale du Canada et aux premiers répondants. Le 23 février dernier, la filiale 265 a remis à l’organisme Soigner nos braves par la mouche Canada, un chèque de 3500 $, somme recueillie grâce à des dons du public faits au moment de la campagne du coquelicot 2021. Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Gosselin, président de la filiale 265 de la LRC ; Robert Danis et Richard Blanchet, respectivement vice-président et président de l’organisme Soigner nos braves par la mouche Canada, et Harnold Savard, directeur de la campagne du coquelicot de la filiale 265.

Pur Océan

Photo courtoisie

Philippe Moisan (photo), propriétaire de XP TEINTE (vitre teintée et pare-pierre) depuis une douzaine d’années et qui a mis sur pied, avec sa conjointe Audrey Lesage, la Fondation Pur Bonheur en 2020, vient de se lancer dans une nouvelle aventure : Pur Océan. Il s’agit de produits naturels et sécuritaires pour l’entretien ménager sous forme de quatre pastilles (pour autant d’usages différents : acier inoxydable, vitres, cuisine, salle de bain) et qui se dissolvent dans 500 ml d’eau. Philippe veut, par ce geste, réduire le nombre et la consommation de bouteilles en plastique et ainsi participer à l’effort collectif de sauver la planète. En passant, Philippe a 50 ans aujourd’hui. Bonne fête !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 mars 2021. Une femme, la lieutenante-générale Frances Jennifer Allen (photo), est nommée vice-cheffe d’état-major de la Défense pour la première fois dans l’histoire du Canada. Elle succède au lieutenant-général québécois Mike Rouleau qui était en poste depuis seulement huit mois.

Anniversaires

Photo courtoisie

Isabelle Racicot (photo), animatrice de télévision et de radio (Rythme-FM 102,9 Québec...Sylvie Bilodeau, courtier immobilier de Québec...Ben Mulroney animateur télé et chroniqueur, 46 ans...Stefie Shock, chanteur québécois, 53 ans...Dany Turcotte, ex-fou du Roi (Tout le monde en parle), 57 ans...Juliette Binoche, actrice française, 58 ans...Valérie Lemercier, actrice française, 58 ans...Régis Simard, chanteur (le frère de René), 62 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 mars 2021 : James Levine (photo), 77 ans , chef d’orchestre et pianiste américain d’orchestre et pianiste américain, directeur musical du Metropolitan Opera de New York pendant 40 ans (1976 à 2017) ... 2020. Keith Olsen, 74 ans, producteur de disques et ingénieur de son américain... 2019 : Harry Howell, 86 ans, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Rangers de New York... 2018 : Oskar Gröning, 96 ans, criminel de guerre nazi, dit le «comptable d’Auschwitz»... 2015 : Florence Arthaud, 57 ans, navigatrice française... 2013 : Gilles Savard, 62 ans, président du Carnaval de Québec en 1986... 2012 : Herb Carnegie, 92 ans, pionnier dans le monde du hockey... 2012 : Harry Wendelstedt, 73 ans, arbitre du baseball majeur... 2008 : Eugen Kedl, 74 ans, grand photographe de Québec... 1994 : Eddy Creatchman, 66 ans, une des figures les plus pittoresques du monde de la lutte professionnelle au Québec... 1988 : Charles Bruneau, 12 ans, fils de l'animateur Pierre Bruneau de TVA.