Tout et son contraire

L’un est frais comme une eau de source. L’autre est plein, suave et chaleureux. Chacun savoureux, à sa manière.

CORTE SANT'ALDA, Valpolicella 2020, Ca' Fiui, Italie

28,85 $ - Code SAQ 14555091 – 12,5 % - 1,9 g/L

Biodynamique Marinella Camerani défend le terroir de la Valpolicella depuis une trentaine d’années au Corte Sant’Alda, qu’elle conduit en biodynamie. Au premier verre, tant au nez qu’en bouche, son 2020 s’est montré plutôt timide. C’était étonnant, son valpolicella, par expérience, est tout ce qu’il y a de plus affriolant, expressif et gouleyant. J’ai donc remis le bouchon et mis la bouteille de côté. Le lendemain, au lunch, il était parfait! Le contact de l’air avait réveillé ses arômes et le vin frôlait l’exubérance. Une profusion de petits fruits rouges, ponctués de thym, de poivre, de cuivre et de fleurs sauvages. Beaucoup de relief, des tanins soyeux et une bonne longueur. À boire dès maintenant en l’aérant 30-40 minutes en carafe ou à laisser reposer en cave de 3 à 5 ans.

LES VINS DE VIENNE, Cornas 2019, Les Barcillants, France

58,25 $ - Code SAQ 708438 – 14,5 % - 2,2 g/L

Je me suis servi un verre puis, par habitude, j’ai versé le contenu dans une carafe. Les Barcillants affiche souvent un boisé soutenu, en plus de la fermeté tannique propre à l’appellation Cornas. Pas en 2019. Enfin, pas tant. S’il n’a rien d’un rouge de soif, il surprend tout de même par son caractère drôlement accessible, suave et velouté. Les fruits noirs abondent, les épices et les aromates aussi, et le vin laisse en fin de bouche une impression chaleureuse et rassasiante. Un pur délice avec un ribeye saignant et des rapinis. À boire dès maintenant et d’ici 2028. ****