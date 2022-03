Tout savoir sur le nouvel iPhone SE

Pourquoi pas un appareil plus compact, plus simple et abordable? L’iPhone SE vise justement cette clientèle moins tape-à-l’œil, plus près de ses besoins de base en matière de téléphonie mobile.

Apple a relancé la gamme SE en 2020 avec un écran 4,7 po et une puce A13 Bionic alors que la toute première version remonte à 2016 avec un écran 4 po et une puce A9, lequel était en soi une version plus performante de l’iPhone 5S.

Avec cette gamme SE (Special Edition ou SE 3), Apple peut affronter directement des concurrents Android avec un produit abordable que ses téléphones haut de gamme.

Apple

Le nouvel iPhone SE présenté hier reprend une recette bien maîtrisée par Apple qui propose ainsi un appareil doté des plus récentes technologies dans un design plus ancien.

Concrètement, cela se traduit par un déverrouillage par empreinte digitale Touch ID, une coque classique avec des coins arrondis et des bordures plus larges, un écran Retina HD de 4,7 po, une simple caméra grand-angle, une résistance à l’eau IP67 et la plus récente puce A15 Bionic 6 cœurs, la même que sur les actuels iPhone 13.

Côté connexions, tout y est :

Bluetooth 5.0

WiFi 6

LTE et 5G

Ce qu’on ne retrouve pas, ce sont Face ID, des bordures minces, des caméras ultra grand-angle, téléobjectif et zoom optique, le mode nuit, l’enregistrement vidéo HDR Dolby Vision 4K, l’écran Super Retina XDR (la version Apple du HDR), un taux de rafraîchissement variable, la recharge sans fil, et quelques fonctions moins importantes.

Bon point à signaler, avec la même puissance de traitement que sur les autres iPhone 13, le modèle SE offre des performances identiques pour une foule d’utilisations comme la photographie informatique Deep Fusion, le traitement des pages Web et la lecture vidéo Dolby Vision.

Touch ID

Il reste bien des gens qui sont mal à l’aise avec le déverrouillage facial qui est toujours actif. Le lecteur d’empreinte, lui, reste toujours disponible, peu importe s’il est dans votre poche ou sur le bureau. C’est simple, efficace.

Avec ses bordures plus larges, la manipulation du téléphone reste plus simple sans qu’il soit nécessaire de le saisir en posant les doigts sur l’écran tactile.

Logiciel système

Le logiciel système demeure une raison importante d'acheter le nouveau téléphone, plutôt que d'opter pour un ancien appareil moins cher aux spécifications similaires. À plus long terme, le nouvel appareil SE continuera à recevoir des mises à jour iOS pendant des années à venir.

Apple

Caméra

Avec ses 12 mégapixels, le monocapteur photo grand-angle profite d’un certain nombre d'améliorations de la photographie numérique qui accompagnent cette nouvelle puce A15 Bionic. Cela comprend l'amélioration des prises de vue du teint de la peau et la réduction du bruit dans les photos.

En terminant, l’iPhone est offert en trois couleurs : noir minuit, blanc comète et rouge.

Trois capacités de stockage : 64, 128 et 256 Go.

579 $