Un des deux frères kidnappeurs libéré

L’un des deux frères qui a causé une alerte Amber en enlevant sa sœur de 16 ans l’été dernier doit être libéré sous caution, a tranché un juge en estimant que rien ne justifiait la détention.

« Sachant les garanties très sérieuses offertes par mon client, le public n’aura pas d’inquiétudes », a renchéri l’avocat de la défense, Zayid Al-Bahdadi, mercredi au palais de justice de Montréal.

Après sept mois de détention préventive, l’accusé de 23 ans ira vivre en Ontario et devra se soumettre à un couvre-feu, en plus d’avoir certains interdits de contacts.

Aucune autre condition spéciale n’a été imposée, par exemple le port d’un bracelet électronique ou encore d’aller signer un registre policier régulièrement.

En fait, l’accusé n’a même pas eu à débourser un sou en caution. S’il ne respecte pas ses conditions, ce sont des proches à lui qui devront payer 8000 $.

Les crimes reprochés à l’accusé sont pourtant graves et avaient choqué le Québec, quand il avait été révélé que l’accusé, son frère et un complice auraient enlevé l’adolescente dans un restaurant de l’ouest de l’île. Cette dernière aurait aussi subi des voies de fait.

L’ado témoigne pour la défense

Une ordonnance de non-publication empêche toutefois d’en révéler plus, et il est interdit de nommer l’accusé afin de protéger la victime mineure.

Peu après avoir été arrêté, l’accusé avait échoué à obtenir une caution. Or, plusieurs mois plus tard, il a demandé une révision de cautionnement. Et à la surprise générale, la plaignante a témoigné pour la défense de son frère.

Accompagnée par un chaperon qui semblait être un ami de l’accusé, l’ado a d’ailleurs eu un large sourire en voyant que son kidnappeur allégué allait être libéré.

Le dossier reviendra à la cour cet été.