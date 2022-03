Une virée jubilatoire à Berlin

Objet théâtral particulièrement déjanté, Je suis mixte raconte le parcours d’un homme mal dans sa vie et qui décide de s’offrir une liberté totale. C’est aussi une belle joute qui met en vedette deux acteurs et un musicien.

À l’affiche jusqu’au 13 mars au Théâtre Périscope, la pièce écrite et mise en scène par Mathieu Quesnel est interprétée par Benoit Mauffette, Yves Jacques et Navet Confit.

Mardi, lors de la première à Québec, il s’agissait de la 50e représentation de cette pièce qui a été créée à l’automne 2018 à La Licorne à Montréal.

Enfant unique, François est dans la trentaine. Il est à la tête d’une entreprise de nettoyage créée par ses parents. Il a tout ce qu’il faut pour être heureux, mais il est coincé dans une vie qui ne lui plait pas.

En congrès en Allemagne, il plongera, à l’invitation d’un photographe rencontré, dans une folle virée de liberté, laissant derrière lui, dans une sorte d’inconscience, une conjointe enceinte et un jeune enfant.

Une virée déjantée et décadente et qui est le moteur de la folie que l’on retrouve sur et en dehors de la scène.

Les acteurs s’adressent directement au public et se promènent, à certains moments, dans la salle. Le quatrième mur n’existe pas. Il y a des coupures, des arrêts, comme si on ne se souvenait plus du déroulement de la pièce. La forme est particulière, c’est un peu chaotique, mais c’est un des éléments forts de cette pièce.

Beaucoup de bien

Yves Jacques est savoureux avec toutes sortes de répliques. On rigole énormément. Il joue le photographe allemand et l’oncle Richard, un notaire, qui, lui aussi, est à la recherche de liberté. Il veut faire ce qu’il veut, et ce, jusqu’à sa mort.

Sur scène, Navet « The Ghost » Confit propose un enrobage musical, avec Yves Jacques, où on peut entendre les Stones, REM, Cohen et New Order.

Décidément, c’est la semaine des gars en sous-vêtements ajustés sur les planches. Après Justin Laramée qui s’expose dans Run de lait, c’est au tour de Yves Jacques et Benoit Mauffette de s’exhiber de cette façon, avec, en plus, quelques moments de nudité.

Je suis mixte est une célébration de la vie et de ses dilemmes. La pièce s’essouffle un tout petit peu en fin de parcours, mais l’objet théâtral, par sa folie et sa désinvolture, est efficace et fait, surtout, énormément de bien.