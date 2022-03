AUDIBERT, Serge



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 25 février 2022, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé monsieur Serge Audibert, époux de madame Nicole Chenel, fils de feu madame Cécile Hawey et de feu monsieur Joseph Audibert. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auSe souviendront de lui, outre son épouse Nicole, ses enfants : Vincent et Geneviève (Marc Plamondon); ses petits-enfants : Antoine, Jeanne, Juliette, Laurence et Béatrice; ses frères et sa sœur : Clément, Reine (Jean-Marie Noël) et Pierre (Monique Coté); son beau-frère : Denys Chenel ainsi que ses neveux et sa nièce, cousins, cousines et des ami(e)s très chers. Serge était un époux, un père, un papi extrêmement chaleureux, attentif à sa famille, à ses amis et respectueux des gens avec qui il a travaillé. Son sourire et son rire resteront à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont bien connu et aimé. La famille remercie sincèrement le personnel du 4e étage au Centre d'hébergement Le Faubourg. Le dévouement, la générosité et l'humanisme font partie de leur quotidien. Ne pas envoyer de fleurs, mais si désiré, un don à Laura Lémerveil (répit pour enfants handicapés), adresse : 1173, boul. Charest, bureau 102, Québec QC G1N 2C9, téléphone : 418 462-3325, courriel : administration@lauralemerveil.ca, site web : ttps://lauralemerveil.ca/dons/ ou à la Fondation Petits Bonheurs D'École, adresse : 325 rue des Oblats, Québec, Québec, téléphone : 418 628-4355.