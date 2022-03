FRASER, Cyprienne Gagnon



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 23 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Cyprienne Gagnon, épouse de feu Benoit Fraser. Fille de feu Origène Gagnon et de feu Lucille Côté, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: Luc (Sophia Turgeon) et Claude (Chantal St-Pierre); ses petits-enfants : Jimmy, Marc-Antoine (Kelly Haddad), Olivier (Jordania) et Rosalie; ses arrière-petits-enfants : Jasmine, Frédérique, Mégane et Théodor; ses frères et sœurs : feu Jean-Roch (feu Monique Painchaud), feu Berthe (feu Marcel Tardif), Gaston (Gaétane Potvin), Pierrette (feu Ghislain Marcoux) (Robert Hamilton) et Murielle (Marcel Côté); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fraser: feu Clémence (feu René Marcil) (feu Grégoire Doyon), Rachel, feu Jean (Marielle Bussière), Nicole (feu Arthur Beaudin), Jocelyne et Christian (Carole Patry). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 10h30 à 12h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du deuxième étage du Manoir et cours de L'Atrium pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Gagnon. Pour rendre hommage à Mme Gagnon, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com