SHIELDS, André



Au Centre d'Hébergement Christ-Roi, le 15 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur André Shields, retraité de la sureté du Québec, époux de feu madame Julienne Bernard. Il était le fils de feu madame Rolande Boudreault et de feu monsieur Théodore J. Shields. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Shields laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Rénald Desmeules), Stéphane, Josée et Patrick ; ses petits-enfants : Alexandre Desmeules (Maryse R. Brosseau), Maude et Marilyn Shields. Il était le frère de feu Jacqueline, feu Jeanne, Gabrielle (feu Roland Giroux), feu Pauline (Jacques Boutet), France, Jules (Monique Cloutier), feu Antoine et feu Marcel (Aline Resler) et le beau-frère de : Micheline Bernard (Gilles Cameron), Huguette Bernard (Jean-Yves Roth), Colette Bernard (Pierre Dulude), Louisette Bernard (feu Pierre Goulet), Gaston Bernard (Ginette Audet), André Bernard (Lily Gosselin), feu Louison Bernard (feu Jacqueline Bédard) et Roger Bernard (Liliane Laquerre). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Normand Méthot. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca