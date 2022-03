MÉNARD, Claude



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Claude Ménard, époux de dame Raymonde Morissette. Il était le fils de feu dame Rachel Cloutier et feu monsieur Alfred Ménard. Il demeurait à Stoneham-et-Tewkesbury.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Raymonde; ses enfants: Denis (Sonia Poulin), feu Richard et Rémy (Marie-Claude Plamondon); ses petits-enfants: Marie-Ève, Erika, Roxanne et Raphaëlle; ses frères et sœurs: Lucille (feu Léopold Gauthier), feu Germaine (feu Eddy Béland), feu Gérard, Claudette, feu Jacqueline (feu Alfred Pruneau) et Rock (Lucille Pruneau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca