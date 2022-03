VERMETTE, Gisèle



À Québec, le 26 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Gisèle Vermette, elle était la fille de feu dame Germaine Bolduc et de feu monsieur Joseph Vermette, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Carette (Monique Lachance), Claude (Line Filiault) et Louise (Tommy Gilbert); ses petits-enfants: Mélanie, Marie-Ève, Cynthia, Audrey et Marie-Pier. Elle laisse également dans le deuil arrière-petits-enfants: Tommy, Mikaela, Derek, Émile, Logan, Jordan et Charli. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30 etet la mise en niche au cimetière de l'église se fera après la cérémonie. La famille a confié madame Vermette auLa famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour leur dévouement et l'accompagnement faites à madame Vermette. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur.