GUAY, Rose-Aimée



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 décembre 2021, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Rose-Aimée Guay, ex-épouse de feu monsieur Rosaire Morin, fille de feu madame Aurée Chabot et de feu monsieur Charles Guay. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances en présences des cendres, aude 13h à 15h.Les cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Mont-Marie immédiatement après la cérémonie.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Yvan Marcoux), Line (Réjean Parent) et Denise (Pierre Turmel); ses petits-enfants: Audrey Marcoux, Philippe Marcoux (Marie-Claude Lafleur), Michelle Parent (Sébastien Forgues), Geneviève Parent (Alexandre Poirier), Catherine Turmel (Simon Delamare ), Marie-Pier Turmel (Frédéric Lepage) et Benoit Turmel (Brittany Thibault); ses arrière-petits-enfants: Wylliam, Louis, Charles, Clovis, Hector, Victor, Jacob, Lucas et Maxim; ses frères et soeurs: feu Gérard Guay (feu Norma Jean), feu Évelina Guay (feu Eugène Bourget), feu Marie-Claire Nadeau (feu Henriot Morrisette), feu Arthur Nadeau (feu Julienne Guay), feu Joseph Nadeau (feu Jeanne D'Arc Capovilla), feu Madeleine Nadeau (feu Philippe Carrier), Normande Leclerc (feu Jean-Pierre Jacques) ; ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Joseph Morin (feu Juliette Béchard), feu Marie Morin (feu Rolland Gosselin), feu Henri-Louis Morin (feu Gabrielle Pelletier), feu Gertrude Morin (feu Antonio Béchard), feu Robert Morin (feu Jeannette Béland), Rollande Morin (feu Fernand Fortier) et Roland Morin (feu Jacqueline Pouliot), ainsi que plusieurs neveux, nièces en particulier Marcelle Morin (Jean-Claude Thibault), cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Lévis, ainsi qu'aux infirmières des soins à domicile (CLSC) qui l'ont côtoyé plusieurs années pour leurs bons soins et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour le département des soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles sur place.