PELLETIER, Gervais



À Québec, le 25 février 2022, à la veille de ses 68 ans, est décédé monsieur Gervais Pelletier (Coco). Il était l'époux de madame Diane Tardif et le fils de feu dame Marie-Jeanne Rioux et de feu monsieur Georges-Etienne Pelletier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Steeve et Carl (Karine Brie); ses petits-enfants: Ophélie, Étienne et Tommy. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Claude (Pauline Pinet), Lauréat (Mado Lavoie), feu Hervé, Normande (feu Bernie Harquail), Lisette (feu Gilles Moreau), Laurendy dit Dédé (Jacques Couturier) et Célyne (feu Réginald Dubé). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif, ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille a confié monsieur Pelletier auLa famille recevra les condoléances, de 10h à 12hLa famille tient à remercier le personnel soignant de l'urgence de l'Enfant-Jésus pour leur support apporté. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec ainsi qu'à la fondation des Maladies du Cœur.