LAPOINTE BEAUDOIN

Marie-Irène



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le lundi 7 mars 2022, est décédée à l'âge de 97 ans et 3 mois, madame Marie-Irène Lapointe, épouse de feu monsieur Robert Beaudoin. Elle était la fille de feu Aimé Lapointe et de feu Rose-Anna Chabot. Elle demeurait autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins. La famille se recueillera en privé à la salle duet de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Jasmine Parbat Ramdassia), Adonia (Xin Shi Su), Diane (Alain Poulin), Yves (Amalia Tangretti), Yvon (feu Jacinthe Poulin) et Maurice (Suphanatcha Chantrasri); ses petits-enfants: Céline, Denis, Carole et Jason Beaudoin, Sylvie, Alexandre et Catherine Poulin, Stéphanie, Michael et Adamo Beaudoin, Frédérick Beaudoin, Fabien et Milo Beaudoin ainsi que ses 15 arrière-petits-enfants et ses 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Lapointe et Beaudoin ainsi que plusieurs amis(es). Un remerciement spécial au personnel du 2A du CHSLD de Lac-Etchemin pour les bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac- Etchemin (Québec) G0R 1S0.