15 décès supplémentaires au Québec

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 continue de baisser au Québec ainsi qu’en Ontario.

Au total, 1162 Québécois occupent un lit d’hôpital, soit 60 de moins que la veille, tandis que 68 personnes se trouvent aux soins intensifs (-1).

La Santé publique a également rapporté 15 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Parmi les personnes ayant accès aux centres de dépistage, on compte 1267 nouvelles infections, tandis que 327 tests positifs ont été autodéclarés dans la journée de mercredi.

En conférence de presse jeudi matin, le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, a notamment annoncé qu’à partir de samedi, les personnes qui ont eu un contact avec un cas COVID-19, mais qui n’ont pas de symptôme, n’auront plus à s’isoler. Elles devront toutefois porter le masque pendant 10 jours et éviter les lieux tels que les restaurants, bars, karaokés et toute activité où elles doivent retirer le masque.

Rappelons que dès samedi, seul le port du masque sera toujours en vigueur dans la province, alors que le passeport vaccinal ne sera plus exigé dans les lieux où il était obligatoire.

«La pandémie n’est pas terminée, Omicron est différent, il est plus contagieux, il est moins mortel, mais il l’est. C’est quelque chose de sérieux», a insisté le Dr Boileau en soulignant l’importance de continuer de se protéger.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 10 MARS 2022

1 267 nouveaux cas, pour un total de 933 443 personnes infectées* ;

15 nouveaux décès, pour un total de 14 141 décès ;

1 162 hospitalisations, soit une diminution de 60 par rapport à la veille ;

70 nouvelles entrées,



130 nouvelles sorties ;

68 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille ;

4 nouvelles entrées,



5 nouvelles sorties ;

14 046 prélèvements réalisés le 8 mars ;

105 574 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 82 427 positifs : 444 déclarés pour la journée d’hier, dont 327 positifs.

*Rappelons que le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Ailleurs au pays

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le nombre d’hospitalisations a légèrement diminué (742, -9), tandis que le nombre de personnes aux soins intensifs demeure stable (244, +3).

L’Ontario a recensé 14 décès de plus dans son bilan de jeudi. Aussi, 2125 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés parmi les personnes ayant accès aux tests PCR.

