FORTIN, Claude L.



À l'hôpital Pierre Boucher, le 17 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé paisiblement et entouré des siens le docteur Claude L. Fortin. Il était l'époux adoré de Madeleine Labrecque depuis 60 ans.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses deux fils Claude jr. et Jean-François (Sophie Langlois); ses petits-enfants bien aimés, Laura (Hugo), Thomas (Dania), Antoine (Gabrielle), Christophe, Andréa, Camille, Charles-Antoine; ses arrière-petits-enfants Marie, Léa, Charles et Emma.Il laisse également dans le deuil sa sœur Micheline (feu Jean Vallée), ses belles-sœurs Camille Drouin Roberge (Paul), Lise Labrecque Boutin (Denis) et Jacqueline Labrecque Lebrun (Aurèle); ses beaux-frères feu Léopold (feu Carmelle), feu Gérard Raymond (Jacqueline), et Charles Edmond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, ami(e)s et collègues avec qui il a passionnément travaillé à l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent être exprimés par un don à la Fondation de l'Université Laval, au Fonds de développement et de formation - dialyse et transplantation rénale René-Dussault, par chèque ou en ligne en visitant le site de la Fondation, 2325, rue de l'Université, Local 3402, Québec, QC. G1V 0A6https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0668/