BOUCHARD DUPONT, Viviane



À son domicile, le 28 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Viviane Bouchard, épouse de monsieur Louis Dupont, fille de feu Robert Bouchard et de feu Henriette Brassard. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Louis; ses quatre enfants: Bianca Renaud (Jocelyn Nadeau), Éric Dupont (Véronique Simard), Luc Dupont (Brigitte Delisle) et Sonia Dupont (Jean-Guy Noël); ses petits-enfants: Charlie Elisabeth, Sabrina, Alexandre et Antoine; ses frères et sœurs: Roger (Gladys Tremblay), Huguette (Richard Prégent), Aline, Christine (Éric Harvey), Chantal (Jacques Dufour) et feu Michel; ses belles-sœurs: Jacqueline Dupont et Liliane Bouchard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org