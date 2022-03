PALLASCIO, Serge



À l'IUCPQ de Québec (Hôpital Laval), le 16 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Serge Pallascio, époux de madame Lise Boucher. Il était le fils de feu madame Louisette Houde et de feu monsieur Lucien Pallascio. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et amisà compter de 13h au centre commémoratifMonsieur Pallascio laisse dans le deuil son épouse madame Lise Boucher; sa fille Marie-Ève (Jasmin Thibault), sa belle-fille Marie-Claude Grenier (Sébastien Jolivet); ses petits-enfants: Alexis et Béatrice Michel ainsi que Mathis, Daphnée, Olivier et Isabelle Jolivet; sa sœur Christine Pallascio; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher: Claude (Isabelle Mignault), Marielle (Paul-André Lemieux); Marcel (Louise Cardinal) et Paule (Guillaume Tessier); ainsi que plusieurs cousins, cousines, ami(e)s et plusieurs anciens collègues de travail. Il laisse également dans le deuil; la mère de sa fille Marie-Ève: madame Jeanne Côté et les membres de sa famille. Un remerciement spécial aux médecins et infirmières de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Musée National des Beaux-arts de Québec, https://www.jedonneenligne.org/fmnba/CDI2122/