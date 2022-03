TREMBLAY, Gilles



À, l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mars 2022, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Gilles Tremblay, époux de madame Josée Abran, fils de feu madame Yolande Lallemand et de feu monsieur Lucien Tremblay. Il demeurait à Saint-Émile, Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale dimanche 13 mars 2022 de 19h à 22h et le lundi 14 mars de 10h à 13h40.sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, les enfants de Josée : Joel Villeneuve (Charlène Pelletier), Raphael Villeneuve (Cynthia Deschambault) et Marc-Étienne Villeneuve (Élodie St-Pierre), petits-enfants : Lily-Rose, Léa-Kim, Kal-El, Jessy, Elliot, Antoine et Thomas Villeneuve; ses frères et sa soeur: Michel Tremblay (Josée Leblanc), Claire Tremblay et Alain Tremblay (Marcelle Langlois), sa filleule : Joanie Leblanc-Tremblay, son parrain Roland Tremblay (feu Pâquerette Tremblay), une amie proche de la famille: Sarah Belleau-Villeneuve, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis. Un remerciement tout spécial à son ami Mario Gingras. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca