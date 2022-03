BILODEAU, Claudette Sylvain



À Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Claudette Sylvain, épouse de monsieur Alexandre Bilodeau, fille de feu madame Lucienne Sylvain et de feu monsieur Omer Sylvain. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Carole Dugal) et Éric (Hélène Beaulieu); ainsi que ses petits-enfants: Sophie (Danel Desbiens), Liam, Stéphanie (Marc-André Roussel), Philippe et son arrière-petite-fille: Maïna Desbiens. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs: Francine, Ginette (Yvon Demers) et Suzanne (Claude Bournival); sa belle-sœur et son beau-frère: Alfred Bilodeau, Thérèse Bilodeau (feu Serge Gauthier); ainsi que ses neveux et nièces: Jean-Sébastien Bournival, Claude-Émilie Bournival, Sylvain Gauthier, Chantale Gauthier et Louise Bilodeau. Elle était la belle-soeur de feu Raymond Bilodeau (feu Lauraine Plamondon). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Un merci spécial à Madame Suzanne Long pour les nombreuses années de soutien, d'aide et d'amitié. Merci aussi à toutes les personnes lui ayant prodigué des soins tout au long de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Dystrophie musculaire du Canada https://www.muscle.ca/ ainsi qu'à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) www. fondation-iucpq.org/