WILKINS, David Hayes



À l'Hôpital de la région de Thetford, le 17 février 2022, est décédé paisiblement, M. David Hayes Wilkins, époux de Christiane Huard, domicilié à Thetford Mines. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille d'un premier mariage: Lisa Anne Wilkins (Thomas Schirmer) et son fils Michael Schirmer, ainsi que ses belles-filles: Brigitte Nadeau (Guy Verret), Dominique Nadeau (Claude Boivin). Il demeurera dans le doux souvenir de ses petits-enfants par alliance: Marie-Pierre Michaud et Andy Dacosta. Il était le fils de feu James Redford Wilkins et de feu Ethel May Waller, le frère de feu James Roy Wilkins (feu Irene Chilton) et de Shirley Mai Wilkins (feu Arthur McCart). De la famille Huard, il laisse dans le deuil son beau-père M. Marcel Huard époux de feu Véronique Huppé, ses beaux-frères et belles-soeurs: Luc Huard (Isabelle Rousseau), Yves Huard (Louisette Blanchette), Sylvie Huard (Alain Frenette), Sylvain Huard (Sharon MacLeod) ainsi que sa tante Mme Thérèse Quirion Huard. Il laisse également ses neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 11 mars de 9 h à 11 h 45 auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse SudThetford MinesVotre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford ou à la Société québecoise du cancer. La famille désire remercier sincèrement pour leur dévouement le Dr Luc Lafranchise, Cynthia Donovan du CLSC de la région de Thetford, ainsi que le personnel des Soins palliatifs de l'Hôpital de la région de Thetford.