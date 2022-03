BOUCHARD, Antoine-Daniel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 2 mars 2022, à l'âge de 87 ans et 2 mois, nous a quittés Monsieur Antoine-Daniel Bouchard. Il était l'époux de feu dame Huguette Bouchard. Monsieur Bouchard demeurait à Résidence Mont-Champagnat de Château-Richer et autrefois à Petite-Rivière-Saint-François.et suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Monsieur Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Sonia Simard), Étienne (Geneviève Chevalier); ses petits-enfants: Sara-Jeanne (Philippe Larouche), Marie-Laure, Sandrine et Benjamin; sa sœur Delphine (feu Roméo Simard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille de feu son épouse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il sera désormais en compagnie de son épouse bien-aimée et des autres membres de sa famille disparus. La famille souhaite remercier chaleureusement Madame Nicole Thibault, médecin de Résidence Mont-Champagnat ainsi que tout le personnel pour leur dévouement et professionnalisme auprès de Monsieur Bouchard. De même, la famille remercie Messieurs Plourde et Bernier, médecins spécialistes de L'IUCPQ et leurs équipes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La direction des funérailles a été confiée à la