CASTONGUAY, Monique



Au CHSLD de Saint-Apollinaire le 4 mars 2022 est décédée entourée de l'amour de sa famille, madame Monique Castonguay à l'aube de ses 103 ans. Elle était l'épouse de feu Raymond Martineau et la fille de feu Louis Castonguay et de feu Eugénie St-Onge. Elle demeurait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesde 9h à 10h30 enLes funérailles ont été confiées àL'inhumation du cercueil aura lieu au printemps 2022 au cimetière paroissial de Saint-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Louisette Masse), André (Joane Huard), Lucille, feu Madeleine, Céline (Maurice Masse), Réal (Josée Laflamme); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants adorés. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau: feu Cécile (feu Germain Castonguay), Réal (Pierrette Gingras), feu Rosaire (Armande Gauthier), feu Placide (feu Cécile Larochelle), feu Richard (feu Madeleine Croteau), feu Marie-Anne (feu François Lachance), feu Thérèse (feu Gérard Croteau), Rose (feu Rocky Delduchetto), Jean-Marie (Berthe-Hélène Gauthier), Marie-Claire (feu Emilio Lambert); ainsi que plusieurs neveux et nièces autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Raymond, son frère Benoit, sa sœur Véronique (Gérard Lambert) qui l'ont précédée dans la mort. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués à leur mère avec professionnalisme, amour et respect. Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation québécoise du cancer ou cancerquebec.que@fqc.qc.ca Des enveloppes de dons seront disponibles lors des condoléances.