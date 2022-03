CATELLIER, Raymonde



Au CHSLD Saint-Antoine à Québec, le 22 février 2022, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée madame Raymonde Catellier Gariépy, épouse de monsieur Jacques Gariépy et fille de feu Edmond Catellier et Marie-Louise Legendre. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Cynthia (Dick Morissette) et sa petite-fille Kayla.La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CHSLD Saint-Antoine pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.