MAILLOUX Claude



À son domicile, le 25 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Claude Mailloux. Il était le conjoint de madame Madeleine Charest et le fils de feu dame Marie-Alice Roussel et de feu monsieur Jos. E. Mailloux. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre sa conjointe bien-aimée, il laisse dans le deuil sa fille unique: Julie Mailloux (Daniel Beaulieu), ses petits-enfants adorés: Lydia et Alexis. Il laisse également dans le deuil son frère Fernand (Élisabeth), ainsi que des neveux, nièces, parents et amis. La famille a confié monsieur Mailloux au:La famille recevra les condoléances, de 11h à 13h30 au complexe funéraire etLa famille tient à remercier les ambulanciers et les policiers présents lors du décès de monsieur Mailloux pour leur bon support et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'IUCPQ.