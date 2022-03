DAIGLE, Luc



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 27 février 2022, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Luc Daigle époux de dame Cécile St-Laurent. Il était le fils de feu Arthur Daigle et de feu Alice Gamache. Il demeurait à La Pocatière et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h à 14 h 55.et de là les cendres seront déposées au columbarium. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Roch-des-Aulnaies.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Cécile. Il était le frère et le beau-frère de: feu Adrien (feu Rose-Alma Harton), feu Adrienne (feu Edgar Jalbert), feu Émile (Ghislaine Chassé), feu Jeanine (feu Marcel Bernier), feu Roland (Denise Lévesque), feu Rose-Alice (feu Benjamin Bouchard), Noël (Lise Lemieux); et de la famille St-Laurent, il était le beau-frère de: feu Simone (feu Jean-Euclide Benoît), feu Robert (Thérèse Bouchard), Thérèse (feu Rénald Benoît), Antoinette (Henri-Paul Bédard), feu Léopold (feu Rose-Délima Bouchard), feu Roger (Guylaine Beaulieu), Yvette (feu Yvon Bélanger), feu André, Guy (Géralda Desrosiers), feu Yvon (Huguette Drapeau). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur humanisme, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.