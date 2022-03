OUELLET, Marielle



Au CHSLD Vigi St-Augustin, le 17 février 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Marielle Ouellet, fille de feu Ernest Ouellet et de feu Gemma Desjardins. Elle demeurait à Saint-Augustin-de- Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses précieux enfants: Benoit Bérubé (Isabelle Vallières), Véronique Bérubé (Éric Gagnon) et Maxime Bérubé (Stéphanie Morin); ses petits-enfants adorés: Coralie, Sophia, Julianne, Guillaume et Éliot; ses frères et sœurs: Céline (Jean-Luc Morneau), Ghislaine (André Charest), Normand (Marie Michaud), Richard (Sylvie Boudreau), Marc (Sylvie Boulanger) et feu Raymonde, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec: 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com ou à la fondation Le Phare, 2725, Avenue du Mont-Royal Est, Montréal Qc, H1Y OA1, www.phare-lighthouse.com