BÉRUBÉ-POULIN, Danièle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 décembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Danièle Bérubé-Poulin, épouse de feu monsieur Paul Poulin, fille de feu Jeanne Allard et de feu Vincent Éric Bérubé. Elle demeurait à St-Nicolas.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Estèle (Carol Desbiens), Céline, Mathieu, Grégoire, Martin (Josette Cyr), Benoît et Laurent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin : feu Pierre (Rose-Hélène Losier), Paul Jolin (feu Céline Poulin), Michel (feu Lise Provencher), Bernard (Ginette Lachance), Lucie et Claire, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, autres parents et ami(e)s.Elle sera inhumée le 21 mai, 14 h au Cimetière de L'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie à Saint-Georges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Crohn et Colite Canada, pour cela, une page a été créée pour elle exclusivement : https://crohnsandcolitiscanada.akaraisin.com/ui/enmemoirefr/p/DanieleBerubePoulin