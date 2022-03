BOULET, Mélina Talbot



Au CHSLD de Montmagny, le 27 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Mélina Talbot, épouse de feu M. Réal Boulet. Elle demeurait à Montmagny et auparavant à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances au :à compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Renée Beauregard), Diane (Réal Lavoie), Lise (Mario Talbot), Réjean Coulombe et Christian Morin (Sophie Cloutier) ses petits-enfants : Isabelle, Steven (Valérie), Simon (Marjorie) et Martin Boulet; Josée (André), feu Pascal, Mélanie (Steeve), Stéphanie et Jimmy Lavoie (Aurélie); Claudia Chamberland (Keven); Alexandre (Mireille), Charles-Antoine (Élodie) et Hubert Talbot (Audrey-Maude); Justin Morin; ses 20 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Tréfflé (feu Bernadette Nicole), feu Yvonne (feu Xavier Laferrière), feu Henri (feu Éva Laferrière), feu l'abbé Aimé, feu Élise (feu Charles Coulombe), feu Louis (feu Céline Langlois). De la famille Boulet, elle était la belle-sœur de : feu Joséphat (feu Aurore Proulx), feu Rolland (feu Gertrude Guérette), feu Rémi (feu Germaine Guérette), feu Léo (Simone Guérette), Aimé (feu Mariette Charpentier), feu Raymond (Pauline Guérette), feu Claire (feu Emile Langlois), feu Rollande (feu Iréné Coulombe), feu Jeanne (feu Sylvio Falardeau), feu Reine, feu Lucette (feu Marcelle Bacon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, https://fondationduchudequebec.org/.