BOUDREAU, Anita Bourget



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Anita Bourget, épouse en premières noces de feu monsieur Adrien Boudreau et en secondes noces de feu monsieur Marcel Boucher. Elle était la fille de feu dame Évangéline Delaney et feu monsieur Albert Bourget. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Colette, feu Marcel, Jacques (Hélène Drouin), Marc (Louise Chagnon), Bernard, feu Claude et Louise (Benoit Côté); ses petits-enfants : Guillaume, Zoé, Valérie, François-Xavier, Catherine, Julien, Matthieu, François et Gabriel; ses arrière-petits-enfants : Jérémy, Charles-Edouard et Samuel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, tél. : 418 657-5334 poste 238, site web : www.fqc.qc.ca