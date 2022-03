CANTIN, Denise



Au C H U - C H U L, le 21 février 2022, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédée madame Denise Cantin, épouse de feu monsieur Joseph Nicol Henry, fille de feu madame Aimée Dussault et de feu monsieur Charles Cantin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Charles-Robert (Loïda Escobar) et Isabelle (Christian Bornais); sa petite-fille Mariella Bornais; ses frères et sœurs : feu Gilles, feu Claude, feu Françoise, feu Paul, feu Robert, feu Pierre, Jacques, Maurice, Jean et feu Henri, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Site web : www.fondation-iucpq.org etÉpilepsie Section de QuébecSite web : www.epilepsiequebec.com et Fondation du CHU de Québec, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.Des formulaires seront disponibles sur place.