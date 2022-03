GUÉRARD, Caroline



À son domicile, le 31 janvier 2022, à l'âge de 47 ans, est décédée madame Caroline Guérard. Elle était la fille de monsieur Jacques Guérard et de madame Diane Vézina. Elle demeurait à Québec. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Antoine et Zachary Laroche et leur père Jean-François Laroche; Catherine et Mathieu Turcotte et leur père Mario Turcotte; son frère : Danny (Kathleen Ouellet) et leurs enfants : William et son filleul Olivier; sa marraine Charlotte Vézina; sa filleule : Esiane Turcotte; Guy Laroche (Sylvie Laflamme); Martin Laroche (Mélanie Savard) et leurs enfants : Éloi et Amélia; Josiane Laroche (Dave Paquet) et leurs enfants Derek et Jean-Philippe; oncles et tantes; ses cousins et ses cousines dont : Lyne Boulanger (Roch Paradis), Michelle Boulanger (Guy Boudreault), feu Mario Boulanger (Andrée Simard), Mario et Pierre Imbeault, Yves et Rénald Guérard; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra parents et amis :de 13h à 16h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François de l'Île-d 'Orléans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, Site : www.cpsquebec.ca, Tél.: 418-683-0933. Des formulaires seront disponibles sur place.