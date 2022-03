LÉTOURNEAU, Adonia



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé subitement monsieur Adonia Létourneau, époux de madame Claire Buteau, fils de feu Aimé Létourneau et de feu Estelle Guay. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Steve (Anne-Marie Lessard), Sonia (Michel Rousseau) et Stéphanie (Hugues Tremblay); ses petits-enfants : Léon et Simone Létourneau, Charlotte et Antoine Tremblay. Il était le frère de feu Annette (feu Roland Auger), feu Olivette (feu Camille Carrier), feu Irène (feu Héliodor Roy), feu Yolande (feu Hervé Fradette), feu Jeanne d'Arc (feu Gérard Fradette), feu Angélique (feu Hervé Roy), feu Doria (feu Rose-Hélène Lapointe), Auréa (Rosaire Roy) et feu Gisèle (André Marcoux). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Buteau : Roch (Colette Rousseau), feu Benoit, Claude (Ginette Desrosiers), Léo (Nicole Latulippe), Yvon (Louise Drapeau), Cécile (feu Claude Tremblay), Denis (Lise Larochelle), Céline (Gaston Hamel) et Fernand (Claire Lantagne); sa filleule Chantale Buteau; ses très grand(e)s ami(e)s : Jeannette Charest, Francine et Jacques Provencher; ses bons voisins; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au