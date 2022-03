GAGNON

Jacqueline Vaillancourt



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôpital Saint-Sacrement, le 1 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Jacqueline Vaillancourt, épouse de feu monsieur François Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Vaillancourt et de feu dame Alphonsine Langevin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Cornelia Spreitzer), Jean (Sylvie Delisle) et Marie-Chantale; ses petits-enfants chéris: Laurianne (Emmanuel Pomerleau), Marie-Dominique (Laurent Pigeon-Picard) et François-Olivier (Emmy Boiteau); ses arrière-petits-fils: Antoine et Félix; ses frères et sœurs: Rachel, feu Rolande (feu Jean-Louis Godbout), feu Roger (Denise Savard), Claire (feu Simon Côté), feu Jean-Louis (feu Thérèse Godbout) et feu Sœur Édith Vaillancourt S.S.C.M; ses beaux-frères de la famille Gagnon: Roland (feu Thérèse Landry) et feu Jean-Paul (feu Lucette Bergeron), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis, plus particulièrement ses amis de toujours Guy et Lise Chayer. Un merci particulier au personnel du 2e et 3e étage de l'Hôpital Saint-Sacrement, particulièrement à la Docteure Julie Lemay pour son support et son humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7, tél. :1 877 990-7171