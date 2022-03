PÉPIN, Laurette Côté



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut St-Laurent, le 9 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Laurette Côté, épouse de feu monsieur Omer Pépin. Elle était la fille de feu dame Marianna Beaulieu et feu monsieur Joseph-Arthur Côté. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.de 14 h 30 à 15 heures.Elle était la mère de feu Denis (Claude April). Elle laisse dans le deuil son ami de cœur Jean-Charles Tremblay, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Les Jardins du Haut St-Laurent pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée ouest , bureau 124, Québec (Qc) G1S 1C1 418-687-6084.