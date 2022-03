MAROTTE, Lucie



À la Maison de Soins Palliatifs du Littoral, le 8 février 2022 à l'âge de 64 ans est décédée Lucie Marotte, fille de feu Yvonne Lévesque et de feu Roger Marotte. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et ses beaux-frères: Louise (Régis Perron), Élaine (Michel De Lair), Nicole (Michel Fortin), Suzanne (Benoît Cummings); ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la docteure Sandra Tremblay, neurologue et tout le personnel de La Maison de Soins Palliatifs du Littoral pour leur humanité et les soins prodigués à leur sœur Lucie ainsi que toute l'équipe du Docteure Sandra Tremblay, neurologue.de 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Sclérose Latérale Amyotrophique. Faire un don.