ROYER, Jean



Au Centre d'hébergement Saint Brigid's Home, le 4 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean Royer, époux de dame Mary Hearn, fils de feu dame Aline Gibeault et de feu monsieur Maurice Royer. Il demeurait à Québec et a passé une grande partie de sa vie à Beaumont.La famille vous accueillera au13h à 15h.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil son fils Françoys (Claire Robitaille) et sa fille Madeleine (Laurent Conio); ses petits-enfants: Mathieu Royer (Kelly-Ann Personage), Julie Royer (Mathieu Leroux), Amélie Royer (Guillaume Courte), Maxence Conio-Royer (Eve Labonté), Cédryc Conio-Royer (Marina Garnier); ses arrière-petits-enfants: Ariana et Alexi Royer, Béatrice, Jeanne et Louis Leroux ainsi que Joséphine Courte; les enfants et petits-enfants de sa belle-fille; ses frères et sœurs: Suzanne (feu Desiderio Furlan), feu Jacques, Françoise (feu Jules Lavoie), André (feu Andrée Poulin), Marie (feu Pierre Desjardins, Germano Rocha), Louise (Charles Mazer) et Pierre (Annie Marcotte); ainsi que sa belle-sœur Catherine Hearn, ses neveux, nièces, cousins et amis. Nous sommes heureux et reconnaissants qu'il ait fait partie de nos vies et nous garderons de lui le souvenir d'un être cher au regard et à l'esprit vif. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Saint Brigid's Home et du Centre d'hébergement d'Assise pour leurs soins professionnels et attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Amis de Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Qc), G1S 2M4, amisdujhsb.ca