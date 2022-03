MARTEL, Jean-Guy



Au CHSLD de Saint-Augustin, le 10 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Martel. Il était l'époux de madame Annette (Dany) Martel-Charest. Le fils de feu Germaine Paquet et de Antonio Martel.Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Denis (Sylvie Talbot), Gaétan (Chantale Simard) et Annie (Christian Ménard); ses petits-enfants : Mélissande (Dario Basic), Alexane (Arnaud Bergeron), Cassandra, Olivier, Sarah; son arrière-petit-fils Laurent; ses frères et sa sœur : Louisette (feu Raymond Vallières), Hervé (Doris Jobin), Raynald (Rita Bhérer); sa belle sœur Nicole Charest; ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses sœurs Jeannine et Micheline (feu Gabriel Gingras) et son frère Yves (Laurette Milhomme). La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du CHSLD Vigi Saint- Augustin ainsi qu'à Audrey Loignon qui l'accompagnait un après-midi par semaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec (La maladie à Corps de Lewy), 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294. https://alzheimer.ca/fr/au-sujet-des-troubles-neurocognitifs/autres-formes-de-troubles-neurocognitifs/la-maladie-corps-de#:~:text=La%20maladie%20%C3%A0%20corps%20de%20Lewy%20est%20une%20forme%20de,des%20cellules%20nerveuses%20du%20cerveau.