DEMERS, Claude



À son domicile, le 15 février 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé subitement monsieur Claude Demers, époux de madame Carmen Saindon, fils de feu Adélard Demers et de feu Béatrice Noël. Originaire de Saint-Nicolas, demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Marie-France Reynet); ses petits-enfants: Sarah-Maude, Coralie et Charles-Antoine; ses frères et soeurs: Estelle (Jocelyn Giguère), feu Jeanne D'Arc (Roger Allard), feu Philippe (feu Thérèse Desharnais), feu Yvon (feu Ghyslaine Mercier), feu Maurice (Yvette Desharnais), feu Roméo (Colette Côté), feu Achille (Francine Roberge), feu Laurent (Jeannette Bolduc), feu Nicole, feu Aurore (Richard Olivier); sa belle-mère madame Rollande Arguin (feu René Saindon); les membres de la familles Saindon; Richard (Claire Rochette), feu Françoise (Gilles Gingras), Donald (Danielle Turcotte), Christiane (Étienne Joyal), Linda (Réjean Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et anciens collègues de Campwagon.à compter de 9 h.