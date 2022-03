RUEL, Gaston



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 février 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gaston Ruel, époux de feu madame Louisette Asselin, fils de feu Yvonne Labrecque et de feu Georges Ruel. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances au, de 10 h à 13 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Michel Saillant), feu Alain, Clément (Lorie Doucet) et Dominic (Julie Boucher); ses petits-enfants: Maxime et François Saillant; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jean-Claude (feu Anicette Asselin) et de Lisette (feu Jean-Guy Boutin). Il était également le beau-frère des membres de la famille Asselin: feu Jean-Noël, Ulric (Diane Savoie), Bibiane (Georges Langlois), feu Richard (Anne Perkins), feu Réal (Diane Rodrigue), feu Normand (Francine Baillargeon) et de feu Christian. Sincères remerciements au personnel du Pavillon Sekoïa de Lévis et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, téléphone : 418 835-7188, www.fhdl.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, téléphone: 418 903-6177, www.mspdulittoral.com.