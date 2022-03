FOURNIER, Alfréda Turcotte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mardi 1er mars 2022, est décédée à l'âge de 90 ans et 8 mois, madame Alfréda Turcotte, épouse de feu monsieur Roland Fournier. Elle était la fille de feu Joseph Turcotte et de feu Marie Louise Lamontagne. Elle demeurait autrefois à Saint-Léon-de- Standon. Madame Alfréda Turcotte sera exposée à la résidence funérairede 11h30 à 13h45.et de là au cimetière paroissial.Elle était la mère de: Réal (Aline Giroux), Nicole (Lucien Bélanger), Bernard, Julien (Nycole Lavallée), feu Yves, Martin (Claudette Godbout), Yoland (feu Céline Tanguay, Lily Croteau), Claude, Jean-Rock (Caroline Labonté) et Sylvain. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Lalina (Pascal Belley) et Dany Fournier (Audrey Lemieux), Sophie (Eric Corriveau) et Frédéric Bélanger (Marie-Michèle Émond), Kaven Fournier, Bianca (David Appert) et Samuel Fournier (Sarah Poulin) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jonas Langlois, Alessandra et Émilie Corriveau, Charlie Bélanger, Alizée Appert, Jacob Fournier. Elle était la sœur de: feu Rose-Anne (feu Fortunat Lacasse) et Rose-Aline (feu Raymond Fournier). De la famille Fournier, elle était la belle-fille de feu Joseph Fournier (feu Marie Pelchat) et la belle-sœur de: feu Bernadette (feu Donat Leblanc), feu Adrien (feu Clémence Pelchat, feu Rolande Perreault), feu Thérèse (feu Albert Leclerc), feu Fernand (Thérèse Leclerc), feu Fernande (feu Adélard Leblanc), feu Rolande (feu Emilien Pelchat), feu Raymond (Rose-Aline Turcotte) et Aline (feu Raymond Fortin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Manoir St-Edouard de Frampton, du Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare et à l'équipe du 5e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Katery-Tekakwitha (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.