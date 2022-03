BÉLANGER LÉPINE, Louise



Au Centre d'hébergement Saint-Jean- Eudes, le 17 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Louise Bélanger, épouse de feu monsieur Gustave Lépine, fille de feu Praxède Bélanger et de feu Louis-Georges Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 11 mars 2022, de 19 h à 21 h 30, et le samedi 12 mars 2022, de 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire, Louis (Line Gagnon), Yvan (Chantal Rouleau) et Marie (Benoit Breard); ses petits-enfants: Patrick et Jonathan Bédard, Guillaume, Sophie et Audrey Lépine, Sébastien et Jérémie Lépine, Alexandra et Gabriel Pellicelli; ses arrière-petits-enfants: Éthan et Liam Bédard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Yves et de Berthe (Raymond Lépine). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Lépine: feu Marie-Blanche (feu Philippe Caron), feu Gabrielle (feu Emmanuel Bonnelly), feu Irène (feu Robert Bilodeau), feu Rachel (feu Jean-Thomas Poulin), feu Marie-Berthe (feu Lucien Côté), feu l'abbé Marcel, feu le chanoine Louis-Joseph et feu Marc-André (feu Marguerite Côté). Sincères remerciements à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec, G1H 7J5, téléphone: 418 627-1124, poste 1201, www.chsje.com/fondation, ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.