DESROCHERS, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 29 janvier 2022, à l'âge de 78 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Desrochers, époux de madame Noëlla Lemay. Il était le fils de feu Joseph F. Desrochers et feu Hélène Lafleur. Il était domicilié à St-Flavien. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, gendres et belle-fille: Sylvain (Nancy Beaudet), Chantale (Larry Demers), France (Éric Hamelin), Valérie (Stéphane Tourigny); ses petits-enfants: Raphaël et Ludovik Desrochers (Sigrid), Olivier (Jane) et Antoine Demers (Megan), Tommy (Rosalie) et Mégann Desrochers (Samuel), Miguël (Mégane) et Jordan Tourigny (Meggy); ses arrière-petits-enfants: Anaïs, Ethan et futur bébé; ses Frères et soeurs: Huguette (feu Raymond Hébert), feu Cécile (feu Claude Ferland), Carmen (Camille Paquet - feu Jacques Boulianne), Lise (Serge Côté), Julien (Diane Tremblay), Daniel (France Nadeau), Alain Laramée (Ginette Delisle); ses Beaux-frères et Belles-soeurs: feu Simone (feu Jean-Charles Lacasse), Madeleine (feu Aurèle Couture), Rollande (Almanzor Drolet), feu Adrien (Eliette Blanchette), Jeannine (Paul Gosselin), Cécile (Paul Tessier), feu André (feu Jocelyne Normand), Fernand (Aline Lemay). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins(es) et amis(es). La famille désire remercier le personnel du CLSC de Laurier-Station, de l'Hôpital Saint-Sacrement et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de midi.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.